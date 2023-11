Wyjątkowe niebo nad Polską. Wspominano o nim jeszcze w Biblii

"Piękne zdjęcia", "cudowne widoki", "bajkowo" – podobnych określeń nie brakuje pod wpisami Lubuskich Łowców Burz na Facebooku, którzy dzielą się zdjęciami niezwykłego wschodu słońca z ubiegłego weekendu. Czerwone niebo było w ostatnich dniach obserwowane w Beskidach , jednak – jak czytamy na portalu wBieszczady.pl, nie jest to jedyne miejsce, w którym można podziwiać tego typu widowisko na niebie.

Jest to tłumaczenie angielskiego przysłowia, które dotyczy czerwieni widocznej na niebie podczas wschodu lub zachodu słońca. Warto jednak zaznaczyć, że korzenie tych słów leżą w bardzo odległych czasach, bowiem o czerwonym niebie pisano również w Biblii. Jej fragment (Mt 16,2-3) brzmi: " Wieczorem mówicie: «Będzie piękna pogoda, bo niebo się czerwieni», rano zaś: «Dziś burza, bo niebo się czerwieni» "

Czerwone niebo – szczególnie w ostatnich miesiącach roku – nie powinno zaskakiwać swoją obecnością. Wynika to z kątu nachylenia Ziemi, dzięki któremu Słońce jest bardzo nisko nad horyzontem. To sprawia, że promienie docierające do Ziemi muszą przebyć dłuższą drogę, podczas gdy niebieskie światło jest rozpraszane, a w efekcie na niebie pojawiają się fale o czerwonym odcieniu. Znajdujące się w atmosferze pyły (łączące się z wilgocią), tworzą warstwę nazywaną wyżem – ta blokuje większość kolorów światła i przenikają przez nią tylko czerwone fale.