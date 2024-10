Radioastronomia. Odkrywanie niewidzialnego kosmosu

Gdy spoglądamy w nocne niebo, nasze oczy rejestrują jedynie niewielki fragment kosmicznego spektaklu. Światło widzialne, które dociera do nas z gwiazd i galaktyk, to zaledwie wąski wycinek bogatego spektrum promieniowania elektromagnetycznego emitowanego przez obiekty we Wszechświecie. Radioastronomia otwiera przed nami fascynujący, niewidzialny dla ludzkiego oka świat, pozwalając zgłębić tajemnice kosmosu w zupełnie nowy sposób.