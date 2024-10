Droga Mleczna może być częścią gigantycznej struktury zwanej Koncentracją Shapleya

Galaktyki nie są równomiernie rozłożone we Wszechświecie. Nasza galaktyka jest częścią grupy galaktyk zwanych Grupą Lokalną. Grupa Lokalna tworzy jedną wielką strukturę połączoną siłą grawitacji i porusza się przez kosmos jako całość. Jest zdominowana grawitacyjnie przez Drogę Mleczną i jej rodzeństwo, galaktykę Andromedy. Te dwie duże galaktyki posiadają wiele galaktyk satelickich związanych grawitacyjnie i uzupełniających Grupę Lokalną. Grupa Lokalna jest częścią jeszcze większej struktury zwanej supergromadą Laniakea, która zawiera ponad 100 tys. galaktyk i rozciąga się na około 500 milionów lat świetlnych.

W nowych badaniach międzynarodowa grupa astronomów kierowana przez badaczy z University of Hawaiʻi zasugerowała, że Droga Mleczna może być częścią jeszcze większej struktury - Koncentracji Shapleya, którą określa się również jako supergromadę Shapleya. Wyniki oraz opis badań ukazał się na łamach pisma "Nature Astronomy".

Supergromada Shapleya to koncentracja gromad galaktyk. Pierwszy raz została dostrzeżona w 1930 roku przez Harlowa Shapleya. Stanowi największe skupisko materii w lokalnym Wszechświecie. Ze względu na swoją masę wywiera istotny wpływ na ruch supergromad i gromad galaktyk.

Wiemy już, że mieszkamy w supergromadzie Laniakea. Jednak ruchy innych gromad wskazują, że istnieje większa koncentracja masy, w której kierunku płyną gromady galaktyk. Nowe dane sugerują, że możemy być częścią Koncentracji Shapley, która może mieć 10 razy większą objętość niż supergromada Laniakea. To około połowa objętości największej znanej struktury w kosmosie, zwanej Wielką Ścianą Sloan, która jest ciągiem galaktyk rozciągającym się na 1,37 miliarda lat świetlnych.

Zespół w swoich badaniach przyjrzał się ruchom 56 tys. galaktyk i podjął próbę stworzenia mapy lokalnego Wszechświata, biorąc pod uwagę błędy występujące podczas próby pomiaru prędkości i ruchu galaktyk. - Nasz wszechświat przypomina gigantyczną sieć, w której galaktyki leżą wzdłuż włókien i gromadzą się w węzłach, gdzie siły grawitacyjne je przyciągają — wyjaśnił Brent Tully z University of Hawai'i. Astronom dodał, że tak jak woda płynie w zlewniach, galaktyki płyną w podobnych kosmicznych zlewniach grawitacyjnych w kierunku regionów o dużej masie.

Początki Wszechświata sięgają blisko 14 miliardów lat wstecz, kiedy to niewielkie różnice w gęstości zaczęły kształtować kosmos, rozrastając się pod wpływem grawitacji w ogromne struktury, które widzimy dzisiaj. Tworzenie map Wszechświata uwzględniających tego typu struktury nie należy do łatwych zadań. Śledzenie ruchu galaktyk i ich wpływu na siebie nawzajem w celu modelowania tych kosmicznych "prądów" i przepływów jest trudne. W związku z tym istnieje wiele niepewności. Według symulacji zespołu istnieje 60-procentowe prawdopodobieństwo, że Droga Mleczna znajduje się w Koncentracji Shapleya.

Ale struktury o tak gigantycznych rozmiarach podważają nasze zrozumienie kosmosu. Biorąc pod uwagę to, co widzimy w mikrofalowym promieniowaniu tła, pierwszym świetle, które możemy wykryć po narodzinach Wszechświata, struktury mogą urosnąć tylko do pewnych rozmiarów w ramach naszych obecnych modeli. Jednak Koncentracji Shapleya i inne podobne struktury wydają się być większe, niż przewidują modele.