Król w kosmosie. Wyjątkowe odkrycie naukowców

Największa planeta w Układzie Słonecznym ma teraz największą rodzinę księżyców. Od 20 grudnia Minor Planet Center (MPC) opublikował orbity dla dwunastu wcześniej niezidentyfikowanych księżyców Jowisza. Oczekuje się kolejnych publikacji – mówi Scott Sheppard (Instytut Carnegie dla nauki), który niedawno przesłał obserwacje układu joviańskiego wykonane między 2021 a 2022 rokiem. Odkrycia te zwiększyły listę księżyców Jowisza do 92, co stanowi pokaźny wzrost o 15% w stosunku do poprzedniego zestawienia, które liczyło 80. Obliczenia orbitalne MPC potwierdzają, że nowe obiekty krążą wokół Jowisza. Inne dane z obserwacji Shepparda umożliwiły nawet odnalezienie ostatniego "brakującego" księżyca Jowisza, S/2003 J 10; najnowsze obserwacje przedłużyły tor jego orbity do 18 lat.