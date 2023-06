Polak poleci w kosmos? Mamy oficjalny komentarz ESA

W środę, 28 czerwca Interia powołując się na nieoficjalne doniesienia przekazała, że Uznański weźmie udział w misji Europejskiej Agencji Kosmicznej, tym samym stając się drugim po gen. Hermaszewskim Polakiem w kosmosie. Według serwisu jego treningi miały rozpocząć się już we wrześniu. Interia nieoficjalnie ustaliła też, że wybór Polaka był możliwy dzięki zwiększeniu nakładów finansowych na działalność ESA. Na ten w cel nadchodzących latach Polska miałaby wydać 360 mln euro. Zwróciliśmy się z prośbą o komentarz do Ministerstwa Rozwoju i Technologii, którego to pracownik miał przekazać wspomnianą informację. Nie otrzymaliśmy jeszcze odpowiedzi.

W grudniu 2022 r. mieliśmy okazję porozmawiać z drem Sławoszem Uznańskim. Opowiadał nam wówczas, co zrobić, aby przekonać jedną z najważniejszych agencji kosmicznych świata. Wspomniał, co zawarł w liście motywacyjnym do ESA i opowiedział o obawach związanych z lotem w kosmos. Wyjaśnił również, że z założenia cały trening i szkolenie astronautów, którzy ostatecznie dotrą na Międzynarodową Stację Kosmiczną, zajmuje cztery lata. Oznacza to, że pierwszy astronauta z grupy wybranej w 2022 r. może polecieć na ISS najwcześniej w 2026 lub 2027 r. (link do pierwszej części rozmowy można znaleźć powyżej. Druga część znajduje się poniżej).