Ryba z rekordowo dużymi zębami. Jej wygląd może budzić przerażenie

Pomijając na chwilę przerażające kły, warto zwrócić uwagę na niepozorne, ale równie fascynujące cechy żmijowca. Jego ciemnosrebrna, iryzująca skóra kryje fotofory – małe organy emitujące światło, które pomagają jej w kamuflażu, jednocześnie przyciągając zdobycz. Co więcej, zdolność do rozszczepienia szczęki i zwiększania rozmiarów żołądka pozwala tej rybie połykać ofiary o rozmiarach dochodzących do 63% jej własnej długości. Jest to możliwe dzięki ewolucyjnej adaptacji – ryba ta może jeść co około 12 dni, co oznacza, że jest skutecznym, choć nieczęsto polującym drapieżnikiem. Dodatkowo, struktura jej pierwszego kręgu szyjnego działa jak amortyzator przy zamykaniu paszczy, co pozwala na pewne uchwycenie i zatrzymanie zdobyczy.