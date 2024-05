Piekielna ryba wyrzucona na plażę. Zęby ostre jak szpilki

Wygląda iście przerażająco, jest niemal cała czarna, ma wielki otwór gębowy z mnóstwem ostrych jak szpilki zębów, a do tego wystaje z niej specyficzny długi element. To Himantolophus sagamius, czyli jeden z ponad 300 znanych nauce gatunków żabnic – ryb, które zamieszkują głębiny morskie.

Z powodu głębokości, na której żyją żabnice, Himantolophus sagamius jest stworzeniem, o którym wciąż wiadomo niewiele. Najczęściej można je spotkać w Oceanie Spokojnym na głębokościach od 600 do 1000 m , gdzie nie docierają promienie słoneczne. H. sagamius nie zbliża się do powierzchni wody, w związku z czym jej obserwacja bez konieczności zejścia głęboko pod wodę jest właściwie niemożliwa.

Podobny przypadek, kiedy ocean wyrzucił na plażę żabnicę tego gatunku, miał miejsce w ubiegłym roku, co wówczas naukowcy określali jako niezwykłą rzadkość – szczególnie biorąc pod uwagę niemal nienaruszony stan, w jakim znajdowała się ryba. Ze zdjęć wynika, że okaz z Oregonu również nie został znacząco naruszony. Nie wiadomo jednak, jak dokładnie H. sagamius znalazła się w tym miejscu.

Co konkretnie wiadomo dziś na temat tej żyjącej głęboko pod wodą żabnicy? Długość H. sagamius zwykle waha się w okolicach 30-40 cm i zależy od płci – samce są kilkukrotnie mniejsze od samic. Uczonym udało się dotąd ustalić również, że charakterystyczny "pręcik" wystający z przedniej części ryby jest utworzony z elastycznych struktur pierwszego promienia płetwy grzbietowej. To element, który nazywa się illicium i jest zakończony wabikiem (esca) o nieregularnym kształcie.

Illicium zakończone wabikiem zwykle pełni funkcje bioluminescencyjne i służy H. sagamius jako przynęta. Żabnice wyeluowały do tego stopnia, że są w stanie żywić się właściwie wszystkim, co znajdują na swojej drodze. Z uwagi na dużą głębokość, na której żyją, ich "menu" zwykle nie jest rozbudowane i często ogranicza się do mniejszych ryb lub skorupiaków.