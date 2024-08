Rekord należy do tej ryby. Naukowcy zbadali jej DNA

Oto kolejny dowód na to, jak zadziwiający jest świat wodnych stworzeń. Niekwestionowanym rekordzistą prędkości jest żaglica pacyficzna , z kolei niepozorna Lepidosiren paradoxa to aktualny rekordzista w kategorii długości DNA.

Znaczna część DNA tych ryb to tzw. "skaczące geny", które mogą kopiować się i przemieszczać w genomie, co w przeszłości mogło przyczynić się do szybkich zmian genetycznych. Te wyniki mogą pomóc zrozumieć, jak doszło do ewolucji czworonogów i podbicia przez nie lądu.