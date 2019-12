Ryba z plastikiem na wigilijnym stole. Co 20 śledź z Bałtyku ma w sobie małe kawałki

Plastik jest wszędzie, więc nic dziwnego, że ryby żyjące w morzu również są nim skażone. Statystyki zaprezentowane przez naukowców i tak szokują. Zagrożenie jest poważne, bo mikroplastik jest jak "koń trojański".



Z badań naukowców uczestniczących w projekcie "Bonus micropoll", o którym pisze "Gazeta Wyborcza", wynika, że w przewodzie pokarmowym co dziesiątego dorsza i co dwudziestego śledzia (zbadano ok. 200 ryb) z Bałtyku znaleziono mikroplastikowe elementy. Są to m.in. folie i włókna.