Ryanair, LOT i Wizz Air wznawiają loty. Nowe wytyczne dla wszystkich podróżnych

Nie chcesz lecieć? To warto wiedzieć

Na całym świecie linie lotnicze wznawiają połączenia i rejsy. O tych planach poinformowały również Lufthansa i British Airways. I chociaż większość europejskich krajów rozpatruje ponowne otwarcie granic, to wiele osób będzie ostrożnie podchodzić do skorzystania z oferty.

Co więcej przewoźnicy mogą zażądać dodatkowych opłat, jeśli chcielibyśmy przebukować bilet. Oczywiście różni przewoźnicy różnie podchodzą do zwrotu środków lub zmian w rezerwacjach. Z tego powodu zachęcamy was do bardzo dokładnego czytania regulaminu każdego przewoźnika, zwłaszcza jeśli macie już wcześniej kupione bilety.