Ruszyły dostawy F‑35 z TR‑3. Na te maszyny czeka też Polska

Dwa samoloty F-35A Lightning II zostały już dostarczone. Pierwszy z nich trafił do Dannelly Field w Alabamie, a drugi do bazy sił powietrznych Nellis w Nevadzie. Generał broni Mike Schmidt, dyrektor wykonawczy programu JPO, wyjaśnił, że dostawy samolotów F-35 z TR-3 są realizowane etapowo.

"Rozpoczęliśmy proces dostaw od etapu, w którym dostarczane są samoloty z możliwością wstępnego szkolenia. Ten etap potrwa od lipca do sierpnia. Następnie, do końca sierpnia, przekażemy odrzutowce, które umożliwią pilotom przeprowadzenie szkolenia bojowego. Naszym celem jest osiągnięcie pełnej zdolności bojowej TR-3 do 2025 roku. Nasza strategia polega na dostarczaniu niezawodnych i łatwych w utrzymaniu samolotów dla naszych klientów, a podejście etapowe to umożliwia" - powiedział generał Schmidt.