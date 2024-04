Rozwiązali tajemnicę bocianów. "To ekscytujące"

Bociany odlatują z Polski mniej-więcej w połowie sierpnia i wracają do niej na przełomie marca i kwietnia. Każdy ich przylot to cenna wskazówka, że do naszego kraju zbliża się lato. Naukowcy jednak głowili się dotąd, jak właściwie bociany planują swoje loty do Afryki. Wreszcie udało im się to ustalić.