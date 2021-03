Rozpoczęła się dezaktywacja Kobbenów. Polsce pozostanie jeden okręt podwodny

W tym momencie Gdańska Stocznia Remontowa rozpoczęła “wyokrętowanie baterii akumulatorów wraz z oprzyrządowaniem na ORP Bielik oraz ORP Sęp”, co jest przedmiotem kontraktu o wartości 999 990 złotych. Został on podpisany 16 lutego br. pomiędzy stocznią a Komendą Portu Wojennego w Gdyni.

Prace na obu okrętach mają zakończyć się 7 maja 2021 roku, co będzie prowadzić do opuszczenia bandery na ponad 50-letnich Kobbenach do końca tego roku. Pozostały w służbie ORP Orzeł, choć młodszy i o większej wartości bojowej niż Kobbeny ma mocno ograniczone możliwości, które jak tłumaczył Bolesław Breczko, wynikają one z jego wieku (zbudowany w latach 80-tych) oraz braku możliwości naprawy niektórych, specjalistycznych systemów.