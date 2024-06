Rosyjskie okręty na Bałtyku. Ćwiczyły różne scenariusz

Okręt podwodny "B-261 Noworosyjsk" to jedna z jednostek specjalnie zaprojektowanych dla rosyjskiej Floty Czarnomorskiej, projektu 636.3, który jest znany również pod nazwą "Warszawianka". Te okręty są zmodernizowanym typem Kilo o długości 73 m i wyporności ok. 3 tys. ton. Uznaje się je za bardzo ciche, co utrudnia ich wykrycie. "Warszawianki" są uzbrojone w torpedy, ale mogą przenosić także pociski manewrujące Kalibr. Zazwyczaj są to cztery gotowe do wystrzelenia rakiety.