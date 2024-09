Rosyjski transhumanizm. Putin chce być jak Lenin – wiecznie żywy

Miał on polegać na genetycznych modyfikacjach owadów (m.in. pluskiew) i różnych zwierząt, które w następstwie zmian miały zakażać Rosjan, powodując utratę zdolności do rozmnażania.

Najnowszy pomysł Kowalczuka również trafił na podatny grunt. Jak pisze "The Times", Kowalczuk "opętany ideą wiecznego życia (…) pobiegł z tym do prezydenta". Nie mógł lepiej trafić. Jeszcze w 2010 r. podczas II Światowego Forum Politycznego zorganizowanego w rosyjskim Jarosławiu, na wieść o włoskich pracach nad przedłużeniem ludzkiego życia Putin wspomniał o pełnieniu funkcji premiera (pomiędzy kolejnymi prezydenturami piastował wówczas to stanowisko) do 120 roku życia.