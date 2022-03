Niemcy przekazują broń Ukrainie. To radzieckie pociski

Strieła, czyli po polsku Strzała, to kierowany przeciwlotniczy pocisk rakietowy, który produkowany był przez Związek Radziecki. Uzbrojenie to w Niemczech znajduje się jeszcze od czasów NRD. To kolejna dostawa sprzętu od naszych zachodnich sąsiadów dla walczącej z Rosją Ukrainy.