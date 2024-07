Rosjanie są gotowi na przybycie F‑16? Polski generał wskazuje, kto za to odpowiada

Jego zdaniem Zachód przyczynił się do tego, że Rosjanie mogli się dobrze przygotować do transferu F-16 do Ukrainy. - To jest nasza wina, bo my wszystko publikujemy, informujemy o wszystkich zamiarach. Głównym problemem Europy jest ujawnianie planów, które mają służyć wsparciu Ukrainy. Robi to cały Zachód, robimy to my, ale to Ukraińcy za to zapłacą. Będą mieli problem z efektywnym wykorzystaniem swojego lotnictwa, z przeprowadzaniem operacji powietrznych - mówi. Przypomina również: - Kilkanaście ukraińskich myśliwców F-16 nie odwróci losów wojny. Te samoloty nie odbiją wschodniej Ukrainy ani Krymu.