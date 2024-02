Rosyjski okręt rakietowy Iwanowiec. Załoga skazała go na zagładę

Do tej pory Ukraińcy atakowali albo jednostki stojące w porcie, albo zakotwiczone w jego okolicy. W niczym nie umniejsza to skali ich sukcesów , jednak rosyjskie załogi niejednokrotnie nie miały możliwości, aby skutecznie się bronić.

Tymczasem zatopienie okrętu projektu 12411 , do którego należy Iwanowiec, zmienia ten schemat: zaatakowano okręt wojenny, teoretycznie gotowy do walki i poruszający się bez ograniczeń, który miał szansę na wykorzystanie wszystkich swoich sensorów, uzbrojenia czy wysokiej prędkości.

Pociągnęło to za sobą lawinę konsekwencji. Działający przez cały czas radar nawigacyjny Pieczora daje bardzo słabe zobrazowanie sytuacji taktycznej, a kolejny – trzeci radar MR-123 umieszczony na maszcie – służy nie do wykrywania zagrożeń, ale do naprowadzania broni na wykryte wcześniej cele. Jego antena podczas ataku była nieruchoma - okręt nie wykrył niczego, na co MR-123 mógłby naprowadzać uzbrojenie.