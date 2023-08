Rosyjski latający moździerz z pociskami 120 mm. To zasługa Chin

Ukraiński serwis Defense Express przytacza komentarz do tej sytuacji: "(...) chiński eksport takich dronów jest zakazany. Jeśli jednak sprzedają je jako stos części zamiennych, nadal można to robić. Stare sztuczki zawsze działają".

W przeciwieństwie do zrzucanych z dronów granatów, 40-mm pocisków do granatników czy pocisków moździerzowych mniejszego kalibru, 120-mm pociski mają znaczną siłę rażenia. W zależności od modelu ważą ok. 14-17 kg i są w stanie niszczyć m.in. lekkie umocnienia. Na filmie widać także zasobniki na amunicję mniejszego kalibru.