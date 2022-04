Rosyjska fabryka dronów to cyrk na kółkach. Jeden laptop, linijka i nożyczki

Witalij Aleksandrowicz Szewcow – bo tak naprawdę nazywa się gospodarz kanału – był zaangażowany w organizowanie protestów na rzecz obrony Aleksieja Nawalnego. Z informacji dostępnych w sieci wynika, że ma on również znajomości w szeregach Służby Bezpieczeństwa Ukrainy. Obecnie na swoim kanale Oszukany Rosjanin wyjaśnia, jak działają kremlowskie systemy opresji. "Staram się wyjaśnić istotę procesów politycznych w Rosji w 5-10 minut. Spokojnie. Metodycznie. Bez przekleństw" – opisuje swój kanał Szewcow.

Nagranie Oszukanego Rosjanina, na którym analizuje on rosyjską fabrykę dronów, stało się popularne w Ukrainie po tym, jak pochodzący z tego kraju muzyk Potap podzielił się nim w swoich social mediach. Autor kanału ujawnia na nim wszystkie tajemnice rosyjskiego filmu propagandowego o fabryce dronów .

Pierwsza rzecz, na jaką Szewcow zwrócił uwagę to fakt, że na nagraniu nie została pokazana fabryka z zewnątrz, a jedynie jej makieta. "Nie sądzicie, że to dziwne, że nie pokazano samego zakładu na zewnątrz? Zamiast tego z jakiegoś powodu pokazują jedynie makietę" – mówi youtuber.

Kolejnym szczegółem, który zdradza inscenizacyjny charakter nagrania, są stoły w warsztatach. Wszystkie są na kółkach, dzięki czemu można je z łatwością przewozić tam i z powrotem , aby kręcić "patriotyczne historie". Prawdziwa fabryka nie zrobiłaby czegoś takiego, ponieważ byłoby to uciążliwe dla pracowników i sprawiało trudności przy pracy na materiałach.

W oczy rzuca się również jeden laptop postawiony w samym centrum hangaru, czy teczki z papierową dokumentacją. Najwyraźniej supernowoczesna fabryka ma staroświeckie podejście do magazynowania dokumentów. Wisienką na torcie jest centrum dowodzenia wyciągnięte rodem filmów sci-fi z lat 60'. Do jego obsługi służy joystick do gier, który można kupić w serwisach aukcyjnych za nieco ponad 1000 zł. A przy tym poczuć się jak w rosyjskiej fabryce dronów.