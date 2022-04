"Rosyjski Bayraktar" uziemiony. Siły Zbrojne Ukrainy zestrzeliły drona Orion

Siły Zbrojne Ukrainy zestrzeliły rosyjski bezzałogowy statek powietrzny Orion, który Rosja uważa za swój własny odpowiednik tureckiego drona Bayraktaru. Jest to pierwszy przypadek utraty przez rosyjską armię tego zabójczego sprzętu warunkach bojowych.

Pierwszy zestrzelony Orion

Rosja po rozpoczęciu inwazji na Ukrainę kilkukrotnie chwaliła użyciem Orionów na południu Ukrainy w Donbasie, gdzie zostały wystrzelone z anektowanego Krymu. Siły Powietrzne Ukrainy przynoszą teraz niezbite dowody na wykorzystanie dronów przez w rosjan w postaci wraku jednego z nich.

"W pierwszym tego typu zdarzeniu w tym konflikcie ukraińska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła rosyjski bezzałogowy statek powietrzny Orion" – czytamy we wpisie na Twitterze. "Jest to bardzo nowoczesny rosyjski bezzałogowy statek powietrzny o dalekim zasięgu na średniej wysokości, który przede wszystkim jest uzbrojony, a nie służy wyłącznie do prowadzenia rozpoznania".

Siły Powietrzne Sił Zbrojnych Ukrainy podają, że Orion został zestrzelony 7 kwietnia rakietami ziemia-powietrze. "Jest to bezzałogowy statek powietrzny o średniej wysokości i długim czasie lotu. Sprzęt pokładowy przeznaczony jest do rozpoznania wizyjnego, radarowego lub radiowego z możliwością długoterminowego patrolu w określonym obszarze. Możliwe jest zainstalowanie do czterech sztuk amunicji o różnym przeznaczeniu, w tym pocisków powietrze-powietrze" – wyjaśniają służby.

Wojskowi twierdzą, że pierwszy zestrzelony Orion od ponad miesiąca wojny to dobry wynik. W rzeczywistości armia rosyjska nie dysponuje zbyt dużą liczbą tych bezzałogowych statków powietrznych – wiadomo, że w 2021 roku planowano przekazać rosyjskim wojskom tylko około 20 jednostek. Trudno więc ustalić faktyczną liczbę Orionów w Ukrainie.

Rosyjski "Bayraktar"

Rosja rozpoczęła prace nad własnym bezzałogowym statkiem powietrznym w 2011 roku. Była to odpowiedź na tureckiego drona Bayraktak, na którego cześć powstają piosenki. Zadaniem Oriona było prowadzenie rozpoznania i patroli powietrznych dalekiego zasięgu na wysokościach 5-7 km z możliwością ataku rakietowego lub bombowego.

W 2015 r. rosyjska grupa wojskowo-przemysłowa Kronsztad wyprodukowała pierwszą wersję tego bezzałogowego statku powietrznego, który później zaczął być dostarczany armii rosyjskiej pod nazwą Inokhodets i eksportowany jako Orion. Ten ważący tonę dron może wznieść się na wysokość do 8 km i znajdować się w powietrzu 24 godziny na dobę przy ładunku 60 kg. Deklarowany zasięg "Oriona" – 250 km przy prędkości 120 km. Z kolei jest on w stanie rozpędzić się nawet do 200 km na godzinę.