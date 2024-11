Rosyjska delegacja w Korei Północnej. O co proszą tym razem?

Portal Defence Express zwrócił uwagę na skład rosyjskiej delegacji, w której zalazło się kilku wysoko postawionych polityków i wojskowych. Na pojawiających się w mediach społecznościowych nagraniach widać, że Andriej Biełousow przybył do sojuszniczego kraju w towarzystwie m.in. Aleksieja Kriworuczka odpowiedzialnego w Rosji za dostawy uzbrojenia czy szefa Głównego Zarządu Rakietowo-Artyleryjskiego (GRAU).

Korea Północna to największy sojusznik Rosji. Od początku wojny w Ukrainie dostarcza armii Putina amunicję. Z informacji służb wywiadowczych USA i Korei Południkowej wynika, że Pjongjang przekazał Moskwie do tej pory już 20 tys. kontenerów, które mogły pomieścić ok. 9,4 mln pocisków artyleryjskich kal. 152 mm. Tego typu pociski Rosjanie wykorzystują w swojej artylerii, która odgrywa kluczowe znaczenie w trwającej wojnie w Ukrainie.