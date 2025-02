Zygmunt Chajzer byłby dumny. "Najbielszy materiał na świecie" podbija internet

Choć nie jest to specjalnie intuicyjne, to z technicznego punktu widzenia otaczające nas obiekty w ogóle nie mają swoich kolorów, bo barwa nie jest cechą materii. Różne powierzchnie mają jedynie różną tendencję do odbijania fal elektromagnetycznych o różnej długości. Jeśli długość tych fal mieści się w zakresie światła widzialnego, nasze mózgi "tłumaczą" te odbicia na obraz, nadając im różne kolory.