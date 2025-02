Farmy wiatrowe na Bałtyku. Krok w kierunku zrównoważonej energii

Setki naszych pracowników będzie prowadziło największe w historii prace instalacyjne na morzu, by już w 2026 r. po raz pierwszy energia z Bałtyku popłynęła do odbiorców"

Projekt realizowany jest przezW operacji biorą udział wyspecjalizowane jednostki, a na miejscu pracuje dźwig Svanen, który instaluje monopale o średnicy nawet 9 metrów, które ważą do 1,7 tys. ton. Do tej pory zainstalowano dwie z planowanych 78 podstaw dla turbin wiatrowych.

Monopale są wbijane w dno Morza Bałtyckiego na głębokość dochodzącą do 40 metrów. Projekt angażuje również inne jednostki pływające, w tym transportowce, holowniki oraz statki do monitorowania prac. Planowana moc farmy wiatrowej wynosi 1,2 gigawata, co wystarczy do zaspokojenia zapotrzebowania na energię elektryczną dla 1,5 miliona gospodarstw domowych.