Odkrycie sprzed 2 tys. lat. Zalana jaskinia, sanktuarium i inskrypcje

Jak informuje portal Live Science, archeolodzy natrafili na ślady rzymskiej obecności i rytualnej aktywności w częściowo zalanej jaskini w Hiszpanii. Odkrycia te datowane są na ok. 1900 lat. Podczas eksploracji jaskini we wschodniej Hiszpanii, badacze zauważyli zardzewiałą monetę w szczelinie między stalaktytem a sufitem. Analizy wykazały, że moneta pochodzi z czasów cesarza Klaudiusza, który rządził od 41 do 54 r. n.e.