Rosjanie wystrzelili hipersoniczny pocisk Cirkon. Nagranie trafiło do sieci

To już kolejny raz, kiedy Rosjanie przetestowali pocisk hipersoniczny "Cirkon". Jego istnienie zostało ujawnione na początku października tego roku, chociaż informacje o jego opracowywaniu trafiały do mediów dużo wcześniej, a jego możliwości zachwalał także Władimir Putin. Dopiero w tym roku pokazano jednak faktyczne nagranie przedstawiające tę technologię. Pocisk nadal znajduje się w fazie testów, a do końca roku ma zostać wystrzelony jeszcze co najmniej dwa razy.