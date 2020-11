US Navy zamawia nowe okręty podwodne. Będą wyposażone w broń jądrową

Szacuje się, że swój pierwszy rejs patrolowy, Columbia odbędzie w 2031 roku. To z kolei gryzie się z planami wycofania obecnych okrętów, czyli Ohio. Ostatni z nich został ukończony w 1997 roku. Nie jest to może najstarszy sprzęt, ale dla US Navy wystarczająco przestarzały, aby trzeba było go wycofać. Obecnie w służbie znajduje się 18 z 24 pierwotnie planowanych jednostek. Sześć z nich zostało anulowanych.