Rosjanie wyciągają wnioski. Nowe wozy będą inne niż wcześniej

W porównaniu jednak z obecnością zagłuszaczy, dodatkowe opancerzenie nie jest tak kluczową na froncie zmianą. Wynika to również z faktu, że tego typu działania podejmowano w Rosji już kilkukrotnie, montując na wozach różnego typu pancerz wspierający. Defense Express zauważa, że na temat doniesień z Rosji wciąż wiadomo niewiele. Nie jest znana konkretna liczba pojazdów, które trafią na front, nie wiadomo też, jakie będą realne możliwości wspomnianego systemu do walki elektronicznej i czy jakkolwiek będzie on zbliżony do Piranha AVD 360 Ukraińców.