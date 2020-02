Rosjanie uzbroją bombowce w śmiertelną broń. Tu-160 dostanie pociski hipersoniczne Kindżał

Jak podaje rosyjska agencja prasowa TASS, rosyjskie bombowce Tu-160 zostaną uzbrojone w pociski hipersoniczne typu "Kindżał". Prace nad tym rozwiązaniem mają potrwać do końca roku.

Na początku tego roku Rosjanie zbudowali pierwszy bombowiec Tu-160M2. To nowa wersja samolotu produkowanego od lat 70. Od 1996 roku nie wyprodukowanego żadnej maszyny tego modelu. Tymczasem nagle powstają nie tylko nowe bombowce, ale też nowe uzbrojenie.

Według innych źródeł informacji, do których dotarła agencja TASS, już w lipcu 2018 r planowano przetestować pociski hipersoniczne Kindżał. Jednak wtedy Rosjanie zamierzali umieścić to uzbrojenie na innych bombowcach dalekiego zasięgu Tu-22M3.

Tu-160 to wielozadaniowy bombowiec strategiczny o napędzie rakietowym ze zmienną geometrią skrzydeł. Rosjanie uznają go za najbardziej zaawansowany i najbardziej niebezpieczny samolot tej kategorii na świecie. Jego osiągi imponują do dziś, chociaż nie jest maszyną najnowszego projektu.