Jasna deklaracja. Niemcy już wiedzą, co dalej z ich F‑35

Dodał, że F-35 to tak naprawdę "projekt międzynarodowy, a istotne części F-35 są produkowane poza USA". Jako przykład podał koncern Rheinmetall, który ma odegrać istotną rolę w programie F-35. Wspominano o tym również w lutym, kiedy pierwszy niemiecki F-35 trafił do produkcji .

Niemcy zdecydowały się na amerykańskie myśliwce szukając zastępstwa dla starzejącej się floty Tornado IDS, które obecnie są maszynami wyznaczonymi do potencjalnego przenoszenia broni jądrowej. Zamówiły 35 egzemplarzy F-35A, z których pierwsze mają trafić do Niemiec w 2027 r., a ostatnie w 2030 r. F-35A zastąpią Tornado IDS w roli "starszaków", a dodatkowo są to maszyny wykonane w technologii stealth (trudnowykrywalności) zdolne do osiągania prędkości 1,6 Ma.