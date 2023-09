2S43 Małwa po testach państwowych i z wieloma znakami zapytania

Małwę pierwszy raz pokazano publicznie w 2019 roku, ale ściślej – wówczas były to jedynie zdjęcia. Pierwszy prototyp zaprezentowano w 2020 roku. 2S43 zaprojektowało biuro CNII Buriewiestnik z Niżnego Nowogrodu, wchodzące w skład Korporacji Naukowo-Produkcyjnej (NPK) Urałwagonzawod, w ramach projektu o kryptonimie "Nabrosok". Małwa bazuje na podwoziu ciężarówki BAZ-6010-027 w układzie 8 × 8. Do jej obsługi potrzeba pięcioosobowej załogi. Dopuszczalna masa całkowita zestawu wynosi 32 tony. Ograniczenie wagi miało duże znaczenie w projekcie, gdyż w przypadku gąsienicowej Msty-S – cięższej o 10 ton – przekleństwem jest jej ociężałość.

Uzbrojeniem głównym jest działo 2A64, identyczne z armatą zainstalowaną w armatohaubicach 2S35 Koalicyja-SW i 2S19 Msta-S. Według producenta jednostka ognia to 30 nabojów, a szybkostrzelność osiąga poziom 8 strzałów na minutę. Małwę wyposażono w półautomatyczny system ładowania. Donośność to 24,5 kilometra, co na dzisiejszym polu walki jest wartością niemal śmieszną i już na wejściu dyskredytuje ten system. Nie jest jasne, czy można zamontować uzbrojenie pomocnicze. Wielkokalibrowy karabin maszynowy do samoobrony byłby w tym przypadku absolutnym minimum.