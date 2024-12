Rosjanie rozświetlają Arktykę, masowo wydobywają surowce. To koniec nocy polarnej?

W 2013 r. całkowita powierzchnia oświetlona w regionach wydobycia ropy naftowej i gazu w rosyjskiej Arktyce — obejmujących regiony Chanty-Mansyjski, Jamalsko-Nieniecki i Nieniecki — wynosiła 339 000 km kw., co stanowi niemal powierzchnię Niemiec. Całkowita powierzchnia oświetlona europejskiej Arktyki wynosiła 159 000 km kw., podczas gdy północnoamerykańska Arktyka wynosiła 49 000 km kw. Zespół badawczy wskazał również kopalnie wykorzystywane do wydobywania innych minerałów, takie jak kopalnia Red Dog w odległej Alasce, która była drugim, co do wielkości źródłem cynku na świecie w 2018 r.