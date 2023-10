Rosjanie rozmieszczają wyszkolone delfiny. Mają chronić kolejnej bazy na Krymie

Jak już informowaliśmy, w połowie czerwca br. eksperci z Naval News zauważyli dowody na to, że Rosja podwoiła liczbę wyszkolonych delfinów broniących bazy morskiej w Sewastopolu na Krymie. Serwis odwołując się do swoich analiz, zaznaczył, że liczba zagród dla tych ssaków najprawdopodobniej wzrosła z 3-4 do 6-7. Wówczas pojawiły się też głosy, że takie działania sugerują obawy przed atakiem ukraińskich jednostek specjalnych, w tym elitarnych nurków, a także wskazują na wzrost liczby patroli wykonywanych przez delfiny lub zwiększenie obszaru, który jest w ten sposób kontrolowany.

Rosjanie chętnie sięgają po wyszkolone delfiny, ponieważ mają one znaczną przewagę nad człowiekiem pod względem możliwości osiąganych pod powierzchnią wody. Nie tak dawno serwis Science Alert zwrócił uwagę, że delfiny butlonose mogą w wodzie osiągać prędkość ok. 29 km/h, a najlepsi pływacy ok. 10 km/h. Oznacza to, że te ssaki morskie są w stanie płynąć do trzech razy szybciej od nurka. W połączeniu z innymi bardziej tradycyjnymi zabezpieczeniami w Sewastopolu daje to możliwość sprawnego wykrycia zbliżającego się nieprzyjaciela i wdrożenia odpowiednich środków zaradczych. Niektóre źródła sugerują, że zwierzęta mogły być szkolone nawet do zabijania nurków, ale nie zostało to nigdy udowodnione.