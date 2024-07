Rosjanie przejęli pocisk ATACMS? Ekspert zabrał głos

Nie można zapominać, że Rosja wykorzystuje państwowe media do szerzenia dezinformacji oraz propagandy. Trudno więc jednoznacznie ocenić prawdziwość doniesień agencji RIA Novosti. Wiadomo jednak, że zarówno Rosjanie, Ukraińcy, czy też Amerykanie poddają badaniom broń przeciwnika, aby dowiedzieć się o niej jak najwięcej, a pozyskaną w ten sposób wiedzę wykorzystać do tworzenia skutecznych środków zaradczych.

Pod koniec 2023 r. rozpoczęły się dostawy pocisków balistycznych ATACMS dla Ukrainy w wersji ATACMS M39. Pozwala ona na rażenie celów znajdujących się w odległości do 160 km. W późniejszym czasie pojawiły się doniesienia, że Waszyngton rozważa przekazanie Kijowowi również ATACAMS-ów dalekiego zasięgu, mających zasięg do 300 km. Pod koniec kwietnia 2024 r. pojawiły się natomiast pierwsze doniesienia o tym, że ta broń precyzyjnego rażenia jest już w Ukrainie.

Pociski ATACMS-y to w praktyce pokaźne rakiety o długości czterech metrów i masie przekraczającej półtorej tony, które opracował i produkuje koncern Lockheed Martin. Broń powstała, aby sprostać wymaganiom armii USA w zakresie zdolności do przeprowadzania uderzeń daleko za linią frontu i w głębi terytorium przeciwnika. Pociski mogą zostać wykorzystane do ataków na obronę przeciwlotniczą wroga, centra dowodzenia, czy węzły logistyczne.