Rosjanie próbują "ukryć" Flotę Czarnomorską. Na jednostkach pojawia się nowe malowanie

We wrześniu 2023 r. Ukraina jako pierwsza na świecie utworzyła specjalistyczną jednostkę wojskową, która wykorzystuje uzbrojone, uderzeniowe drony morskie. Na temat samej 385. Oddzielnej Brygady oraz wykorzystywanych przez nią urządzeń niewiele wiadomo. Niewykluczone jednak, że korzysta np. wielozadaniowych statków nawodnych Magura V5 czy bezzałogowców "Sea Baby". Są to rozwiązania, które niejednokrotnie pokrzyżowały plany Rosjan.

Drony Magura V5, które wykorzystano do zniszczenia m.in. okrętu Cezar Kunikow, to wielozadaniowy statek nawodny, który może prowadzić obserwacje, rozpoznanie oraz realizować misje bojowe. Jego istotnymi cechami są m.in. duża manewrowość i możliwość zdalnego uruchomienia. Z dostępnych informacji wynika, że Magura V5 (ang. Maritime Autonomous Guard Unmanned Robotic Apparatus) ma 5,5 m długości, 1,5 m szerokości i zdolność do poruszania się z maksymalną prędkością 42 węzłów (jego deklarowana prędkość przelotowa to 22 węzły). Zasięg bezzałogowca jest szacowany na ok. 833 km, a ładowność na 320 kg.