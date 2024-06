Pentagon jest zaniepokojony. Sojusznik Rosji pod lupą

Ukraiński portal Defense Express specjalizujący się w tematyce militarnej zwraca uwagę na krążące w przestrzeni publicznej doniesienia związane ze słowami rzecznika Pentagonu. Patrick Ryder stwierdził, że "ewentualne wyznaczenie wojsk Korei Północnej do udziału w wojnie z Ukrainą po stronie Rosji jest czymś, co zdecydowanie warto obserwować".

Na podstawie ogólnodostępnych informacji (które z racji polityki prowadzonej przez Pjongjang mogą być niepełne) oszacowano, że Korea Północna posiada obecnie ok. 3500 czołgów podstawowych. Większość z nich to modele doskonale znane Rosjanom, ponieważ mające radziecki rodowód. Chodzi przede wszystkim o modele T-34, T-54, T-55 i T-62 . Poza tym arsenał Korei Północnej obejmuje chińskie czołgi Type-59 oraz rodzime czołgi Pokpoong (obywa powstały na bazie czołgów radzieckich).

Chociaż są to czołgi bardzo wiekowe, Rosjanie udowadniają, że mogą być stosowane we współczesnym konflikcie. W Ukrainie niejednokrotnie widywano zwłaszcza T-62. To czołgi, które zostały zaprojektowane jeszcze w latach 60. XX wieku. Ich uzbrojenie stanowi gładkolufowa armata kal. 115 mm. Posiadają też silniki o mocy 580 KM, które pozwalają osiągać prędkość maksymalną do ok. 50 km/h.