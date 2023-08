Rosjanie nie będą spać spokojnie. Tak Ukraińcy strzelają z Abramsów

Od maja br. w Grafenwoehr szkoli się ok. 200 żołnierzy z Ukrainy, a maszyny mają już wkrótce trafić na front. Ostatnie doniesienia, o których pisał dziennik Politico, mówią, że Abramsy mogą pojawić się w Ukrainie już we wrześniu .

Maszyny, które trafią do Kijowa są w istocie najstarszymi wariantami używanymi przez armię USA. Mimo tego nadal mogą odgrywać istotną rolę na polu walki, co potwierdza m.in. wojna w Zatoce Perskiej, kiedy to amerykańskie Abramsy skutecznie eliminowały radzieckie T-72, do dziś zresztą stosowane na froncie w Ukrainie.