Mocarstwo mówi "dość". Wyślą militarne złoto do walki z Rosją

Obrona przeciwlotnicza to obecnie jedna z najbardziej pożądanych broni przez Ukrainę . Armia obrońców apeluje o tego typu wsparcie już od dawna, co wynika m.in. ze stosowanej od kilku miesięcy taktyki Rosjan polegającej na prowadzeniu masowych ostrzałów i częstego angażowania lotnictwa do ataków.

W takim przypadku wsparcie obrony przeciwlotniczej jest nieopisane – szczególnie, jeśli mowa o bateriach Patriot . To bowiem systemy, które są zdolne do przechwycenia właściwie każdego zagrożenia nadlatującego ze strony Rosjan.

Największą zaletą i jednocześnie gwarantem skuteczności MIM-104 jest zaawansowany radar AN/MPQ-53 wchodzący w skład zestawu. To narzędzie, które wykorzystuje fale o długości 3,5-7,5 cm i pracuje na częstotliwości do 8 GHz. Oznacza to, że Patriot jest w stanie wykrywać cele poruszające się w odległości nawet 100 km od radaru. Co również istotne – sprzęt może śledzić jednocześnie nawet 125 obiektów pozostających w powietrzu i naprowadzać rakiety na dziewięć z nich.