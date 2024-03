Rosjanie namierzyli ukraińskie wyrzutnie rakietowe. Nie mieli litości

Obserwatorzy wojny w Ukrainie zwracają uwagę, że od kilku tygodni zdecydowanie lepiej radzi sobie rosyjskie rozpoznanie powietrzne. To znacząco ułatwia nie tylko namierzanie, ale i eliminowanie pozycji Ukraińców. Także za pomocą dronów Lancet, które od początku wojny są postrzegane jako jedna z najgroźniejszych tego typu broni. To właśnie tymi bezzałogowcami udało się zniszczyć przynajmniej kilka polskich armatohaubic Krab .

Lancet do dron przystosowany m.in. do misji obserwacyjnych i rozpoznawcze, ale w praktyce często wykorzystywany jest jako amunicja krążąca do niszczenia ukraińskich jednostek.