Rosjanie modernizują antyczne BRDM-y 2. Druga młodość 60-letniego sprzętu

Rosyjskie oddziały powietrznodesantowe (WDW) , formowane w ramach ogłoszonej we wrześniu, "częściowej mobilizacji", są wyposażane w pojazdy BRDM-2MS.

Produkowane od lat 60. do końca 80. BRDM-y 2 są powszechnie używane w rosyjskiej czy ukraińskiej armii – niedawno opisywaliśmy ciekawą modernizację tego pojazdu , przygotowaną przez Ukraińców. Z BRDM-ów 2 korzystają również ciągle polscy żołnierze.

BRDM-2MS to modernizacja pojazdu BRDM-2. Lekko opancerzone, kołowe pojazdy były przeznaczone m.in. do działań patrolowych i rozpoznawczych, a także jako platforma dla niszczyciela czołgów , wyposażonego w bardzo obecnie przestarzałe przeciwpancerne pociski kierowane (PPK) 9M14 Malutka.

BRDM-2MS to sprzęt eksportowy, przeznaczony dla armii m.in. Mjanmy, Laosu, Kirgistanu czy Serbii. Produkuje go - a właściwie modernizuje kilkudziesięcioletnie pojazdy - 103. Pancerny Zakład Remontowy z Atamanowki.

Zmieniono także silnik na mocniejszą jednostkę, zapewniającą niemal 7-tonowej maszynie moc 150 KM. Bez zmian pozostała za to wieża, wyposażona w karabiny maszynowe kalibru 14,5 i 7,62 mm. Świadomość sytuacyjna dowódcy pojazdu wzrosła jednak za sprawą dodatkowej głowicy optoelektronicznej.

Jak zauważa serwis Defence24 , skierowanie tych pojazdów do oddziałów rosyjskich może oznaczać, że Rosjanie mają poważny problem z produkcją czy remontowaniem nowocześniejszego sprzętu.

Strategiczne złomowiska Putina. Dlaczego Rosja wysyła do Ukrainy stare czołgi T-62?

Warto zauważyć, że już kilka miesięcy temu Rosja wznowiła produkcję wytwarzanego w latach 80. transportera BMD-2 , co miało wynikać z problemów z budową nowszych BMD-3.

Niejasne jest także, czy przekazane rosyjskiej armii BRDM-y 2MS zostały zbudowane specjalnie na jej potrzeby, czy też są to maszyny zamówione przez zagranicznego odbiorcę, które zamiast do klienta, Rosjanie skierowali do własnego wojska.