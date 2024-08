Rosjanie maskują swoją porażkę. Drewnianą atrapę widać nawet z kosmosu

Warto przypomnieć, że Rostów nad Donem (B-237) to okręt podwodny klasy Kilo, znanej w Rosji jako Projekt 636.3. Jest to jeden z okrętów podwodnych o napędzie diesel-elektrycznym, przeznaczonych przede wszystkim do operacji w wodach przybrzeżnych, w tym np. zwalczania okrętów nawodnych i podwodnych, czy realizacji misji rozpoznawczych. Okręty projektu 636.3 wyposażono w zaawansowaną technologię stealth, co utrudnia ich wykrywanie. Podobnie jak i ich cicha praca.