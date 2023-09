Rosjanie nie mówią prawdy? Ich zdaniem "Rostów nad Donem" ma drobne uszkodzenia

Ukraińcy przeprowadzili atak na okupowany Krym w nocy 13 września. W jego trackie najprawdopodobniej dwa pociski manewrujące Strom Shadow trafiły w okręt podwodny "Rostów nad Donem" . Była to pierwsza w historii sytuacja, gdy Moskwa straciła tego typu jednostkę na skutek działań bojowych. Projekt Confused Intelligence Team (CIT) zamieścił na Twitterze unikalne zdjęcia pokazujące skalę jej zniszczeń okrętu. Pojawiły się też głosy, że rozsądniej będzie zbudować nowy okręt, niż naprawiać "Rostów nad Donem". Serwis Naval News przykładowo zaznaczył, że "twierdzenia rządu rosyjskiego o jego przywróceniu [red. okrętu] do służby wydają się całkowicie nierealne".

Defense Express przeprowadził jednak analizę skutków ukraińskiego ataku, która uderza w twierdzenia o "drobnych uszkodzeniach". Jak wylicza serwis, pierwszy z pocisków Storm Shadow trafił w dziób okrętu, a dokładniej mówiąc w przedział torpedowy, gdzie znajdowały się wszystkie torpedy. To miało doprowadzić do ich zniszczenia, podobnie jak i systemów ładowania.

Niewykluczone, że w środku jednostki doszło do eksplozji, co z kolei spowodowało zniszczenie części kompleksu hydroakustycznego "Rubikon-M". Drugi z pocisków Storm Shadow miał natomiast uderzyć w środkową część kadłuba okrętu "Rostów nad Donem" i przebić jego pancerz. Defense Express podkreśla, że otwartą kwestią jest pożar we wnętrzu kadłuba, który mógł doprowadzić do spalenia systemu komunikacyjnego. Dodaje również, że nie ma zdjęć pokazujących stan jednostki z drugiej strony.