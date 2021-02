Rosjanie mają sposób na kosmiczne śmieci. Chcą niszczyć je laserem

Niebezpieczne kosmiczne odpady

Każda kolizja z kosmicznymi śmieciami może zakończyć się katastrofą, ponieważ poruszają się one z bardzo dużą prędkością. We wrześniu 2020 roku donosiliśmy o niebezpiecznej sytuacji, która zmusiła Międzynarodową Stację Kosmiczną (ISS) do wykonania manewru unikowego. Stacja znalazła się na kursie kolizyjnym z kosmicznymi odpadami. Były to najprawdopodobniej fragmenty rakiety nośnej lub nieczynnego już satelity.