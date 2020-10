Eksperci z przerażeniem obserwują kosmiczne śmieci. Są na kolizyjnym kursie

Według serwisu LeoLabs, który zajmuje się śledzeniem kosmicznych śmieci , obiekty to radziecki satelita nawigacyjny o nazwie Parus (lub Kosmos 2004) i chińska scena rakietowa. Przelecą obok siebie w odległości 12 metrów, ale istnieją szanse, że dojdzie do zderzenia 16 października o godzinie 00:56 UTC.

Spotkanie kosmicznych śmieci odbędzie się 991 km nad południowym Atlantykiem, tuż przy wybrzeżu Antarktydy. Najnowsze obliczenia LeoLabs określają prawdopodobieństwo kolizji na ponad 10 proc. Eksperci uważają, że jest to przerażająco dużo, zwłaszcza że łączna masa obiektów wynosi 2800 kg. Dodatkowo obiekty będą zbliżać się do siebie z prędkością około 52 950 km/h.

Zdaniem Jonathana McDowella, astronoma i lokalizatora satelitarnego z Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics zderzenie obiektów doprowadziłoby do znaczącego wzrostu ilości śmieci na niskiej orbicie okołoziemskiej – od 10 do nawet 20 proc.