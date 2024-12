Rosjanie ładują to do dronów. Już zaczynają żałować

Geran-2 nie jest dronem, który Rosjanie zbudowali od podstaw. To produkowana w ich kraju kopia irańskiego drona Shahed-136. To dron kamikadze mierzący ok. 3,5 m długości oraz 2,5 m rozpiętości skrzydeł. Waga każdego z nich to ok. 200 kg, z czego ok. 40 kg przypada na głowicę bojową. Irańskie konstrukcje cechowały się jasnym malowaniem, ale Rosjanie już jakiś czas temu zaczęli stosować czarne malowanie, co ma utrudniać wykrywanie i przechwytywanie dronów w nocy.