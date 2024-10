Rosjanie już zaczęli. Wysłali wyrzutnie nuklearne na patrol

Jars jest międzykontynentalnym pociskiem balistycznym (ICBM), który do napędu wykorzystuje paliwo stałe. Może przenosić do sześciu głowic atomowych MIRV, każda o mocy do 300 kiloton. Zasięg RS-24 Jars wynosi 11 tys. km, co pozwala mu dotrzeć praktycznie w każde miejsce na świecie. Nośnik rakiety stanowią pojazdy MZKT-79221, które osiągają prędkość do 45 km/h i mogą pokonać jednorazowo do 500 km.