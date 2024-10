Rosjanie gromadzą broń. Wiadomo, na co czekają

Ch-47M2 Kindżał to zaawansowany pocisk, który charakteryzuje się imponującymi parametrami technicznymi. Ma długość około 7 mi średnicę 1 m, a jego masa wynosi aż 4,5 t. Chociaż maksymalna prędkość rakiety szacowana jest na poziomie 10 Ma, bardziej realistyczne oceny wskazują na możliwość osiągnięcia prędkości około 8 Ma, co odpowiada około 9800 km/h.

Najistotniejszym atutem Kindżała jest jego zdolność do wykonywania skomplikowanych manewrów podczas lotu. Ta funkcjonalność znacznie utrudnia zestrzelenie pocisku, co sprawia, że jest jednym z najbardziej mobilnych systemów broni hipersonicznych. Opcja omijania zagrożeń na każdym etapie lotu dodaje mu efektywności bojowej, czyniąc go niezwykle trudnym celem do zneutralizowania.