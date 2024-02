Rosjanie drżą na ich widok. Pokazali pobojowisko po ataku

Ataki przy użyciu bezzałogowców realizują obie strony konfliktu w Ukrainie. Wynika to przede wszystkim ze stosunkowo niskich w porównaniu z ceną pocisków artyleryjskich kosztów produkcji dronów kamikaze. Niewielkie drony FPV (z widokiem z pierwszej osoby) to nierzadko koszt rzędu kilku tysięcy dolarów , podczas gdy konwencjonalne pociski kosztują armie wielokrotnie więcej.

Popularność bezzałogowców nie powinna też dziwić w kontekście użyteczności tego typu maszyn na froncie. Choć w dużej mierze zależy to od użytej amunicji zamontowanej na dronie, maszyny są w istocie zdolne do likwidowania nawet ciężko opancerzonych celów. Ponadto drony mogą atakować w roju – to zaś znacznie utrudnia wykrycie i przechwycenie każdego obiektów przez przeciwnika, a co za tym idzie – zwiększa szansę na przeprowadzenie skutecznego ataku.