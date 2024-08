Alexander Pekarsh, dyrektor oddziału United Aviation Corporation (UAC) w KnAAZ uważa, że pomogą one zwiększyć wydajność i zaawansowanie technologiczne produkcji Su-57, a to z kolei umożliwi sprostanie wymogom rosyjskiego Ministerstwa Obrony w zakresie produkcji myśliwców Su-57. Obecnie są to maszyny, które są sporadycznie wykorzystywane do misji bojowych nad Ukrainą .

Su-57 jest zbudowanym w klasycznym układzie dwusilnikowym myśliwcem przewagi powietrznej. Ma długość ok. 20 metrów, a rozpiętość jego skrzydeł to blisko 15 metrów. Maszynę napędzają dwa silniki turbowentylatorowe 2 × Saturn AŁ-41F. Masa własna Su-57 to 18 000 kg, przy czym jego maksymalna masa startowa wynosi 35 000 kg. Podstawowym uzbrojeniem myśliwca jest 30 mm działko 9A-4071K. Su-57 posiada też 6 wewnętrznych i 6 zewnętrznych węzłów uzbrojenia służących do przenoszenia m.in. pocisków rakietowych, w tym pocisków R-77 i R-37M, czy pocisków manewrujących Ch-69. O Su-57 często mówi się, że są to najnowocześniejsze rosyjskie samoloty.