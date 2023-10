Rosjanie boją się ich jak ognia. Działają głównie pod osłoną nocy

Zdaniem Ukraińców, Rosjanie jak ognia boją się wozów Bradley dostarczanych na front z USA. O ich największych atutach w rozmowie PAP wypowiedział się jeden z dowódców tego typu maszyn, żołnierz o pseudonimie Kacz. Łącznie do Ukrainy trafi nawet 190 Bradley’ów. Ich dostawy rozpoczęły się kilka miesięcy temu, odbywają się partiami.

– Kacapy bardzo boją się naszych Bradley’ów. Trafiają celnie, strzelają wspaniale, nie wybuchają na minach i wytrzymują uderzenia pocisków wrogiej artylerii – podkreślił Kacz.

Wozy Bradley na wojnie w Ukrainie

Ekipa, w skład której wchodzi on jako dowódca, działonowy i kierowca, zazwyczaj wyjeżdża z bazy pod wieczór. – Bradley'e wykorzystywane są tylko do nocnych zadań bojowych. W dzień czyha na nie zbyt wiele niebezpieczeństw, dbamy, by ich nie stracić – wyjaśnia.

Przekazane przez Stany Zjednoczone maszyny prócz trzech członków załogi mogą przewozić siedmiu żołnierzy desantu. Ich pancerz jest bardzo wytrzymały. Pojawiały się już nagrania pokazujące, że Bradley może przetrwać nawet po ostrzale z czołgu T-72. Wozy korzystają z gąsienicowej trakcji i silnika o mocy 500 KM.

– Rosjanie bardzo się boja tej maszyny, bo jej nic nie bierze. Jeśli porównać ją z sowieckimi wozami BMP albo BTR, to może je spokojnie uszkodzić ciężki karabin maszynowy. A na Bradleya nie działa nawet granatnik przeciwpancerny. On nawet pociski kal. 120 mm wytrzymuje. Ruscy boją się go, bo może im dobrze dołożyć – śmieje się wojskowy.

Wytrzymała, świetna broń ofensywna

Poza dużą wytrzymałością amerykańskie jednostki są cenione także za możliwości ofensywne. Są wyposażone w działko kal. 25 mm z podwójnym systemem zasilania, karabin maszynowy kal. 7,62 mm i dwuprowadnicową wyrzutnię przeciwpancernych pocisków kierowanych BGM-71 TOW.